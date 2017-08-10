Перес: "Трансфер Фигу вызвал разрыв сердца в "Барселоне"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о трансфере Луиша Фигу, который в 2000 году перебрался в королевский клуб из каталонской "Барселоны".

"Никто не верил в приход Фигу: никто не был готов заплатить 60 миллионов. Я переговорил с Фигу и я убедил его, он был в "Барселоне". Как сказал бывший игрок, тренер и спортивный директор Хорхе Вальдано, это было похоже на разрыв их сердца. Я сказал ему: "Я хочу построить этот великий "Реал" вокруг тебя". И он согласился", - цитирует Переса AS.

Напомним, "Реал" может перехватить у "Барселоны" Дембеле. | soccernews.ru