Перес убедил Зидана заменить Бензема

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Перес убедил Зидана заменить Бензема

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес убедил главного тренера команды Зинедина Зидана заменить форварда Карима Бензема, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, французский наставник изменил позицию по неприкосновенности своего соотечественника и теперь готов подписать нового нападающего.

На прицеле "Реала" остаются Мауро Икарди из "Интера" и Тимо Вернер из "РБ Лейпциг", один из которых может перебраться на "Сантьяго Бернабеу" уже в январе. 

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