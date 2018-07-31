Перес убеждает Лопетеги подписать в "Реал" новоиспеченного чемпиона мира

Теги манчестер юнайтедполь погбареал мадридхулен лопетегифлорентино перес

Перес убеждает Лопетеги подписать в "Реал" новоиспеченного чемпиона мираПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес убеждает главного тренера своей команды Хулена Лопетеги подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба видит в 25-летнем хавбеке "красных дьяволов" не только игрока, который способен усилить "сливочных", но и как выгодное вложение средств в плане имиджа. Однако в вопросе возможного подписания француза Перес наткнулся на мнение наставника своей команды, который не заинтересован в этом трансфере.

Напомним,  Перес заинтересован в подписании ведущего игрока "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов