Перес убеждает Лопетеги подписать в "Реал" новоиспеченного чемпиона мира
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес убеждает главного тренера своей команды Хулена Лопетеги подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба видит в 25-летнем хавбеке "красных дьяволов" не только игрока, который способен усилить "сливочных", но и как выгодное вложение средств в плане имиджа. Однако в вопросе возможного подписания француза Перес наткнулся на мнение наставника своей команды, который не заинтересован в этом трансфере.
Напомним, Перес заинтересован в подписании ведущего игрока "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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