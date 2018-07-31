Перес убеждает Лопетеги подписать в "Реал" новоиспеченного чемпиона мира

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес убеждает главного тренера своей команды Хулена Лопетеги подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба видит в 25-летнем хавбеке "красных дьяволов" не только игрока, который способен усилить "сливочных", но и как выгодное вложение средств в плане имиджа. Однако в вопросе возможного подписания француза Перес наткнулся на мнение наставника своей команды, который не заинтересован в этом трансфере.

Напомним, Перес заинтересован в подписании ведущего игрока "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru