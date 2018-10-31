Перес указал Солари на свои предпочтения по составу на матч с "Мелильей"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес указал исполняющему главного тренера своей команды Сантьяго Солари на свои предпочтения по составу на кубковый матч против "Мелильи".

Так, согласно сведениям Football Espana, босс королевского клуба потребовал от 42-летнего специалиста включения в основу "сливочных" на сегодняшюю игру вингера Винисиуса Жуниора, который этим летом был куплен за сумму в 45 миллионов евро у "Фламенго".

В текущем сезоне бразилец в составе первой команды "Реала" провел на поле только 12 минут игрового времени.

Напомним, против приглашения Конте выступило пять ведущих игроков "Реала". | soccernews.ru