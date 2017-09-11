Перес указал Зидану на его огрехи в работе

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Перес указал Зидану на его огрехи в работеПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес указал главному тренеру своей команды Зинедину Зидану на его огрехи в работе.

В частности, как информирует испанская пресса, босс королевского клуба остался недоволен игрой "сливочных" в атаке в стартовых турах Ла Лиги, обратив при этом внимание наставника на то, что француз стал причиной ухода из команды Альваро Мораты и Мариано Диаса, которые в настоящее время демонстрируют неплохую игру в лондонском "Челси" и французском "Лионе" соответственно.

Напомним, "Реал" увеличит сумму отступных за Бензема до невероятной суммы. | soccernews.ru

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