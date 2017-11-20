Перес упрекнул Зидана в том, что тот наложил вето на один из трансферов "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес упрекнул главного тренера своей команды Зинедина Зидана в том, что тот летом текущего года наложил вето на приобретение голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба напомнил 45-летнему специалисту, что именно тот выступил против покупки нового вратаря, посчитав, что Кейлор Навас и Кико Касилья справятся со своими обязанностями. Однако, по мнению Переса, именно неуверенная игра "стражей" ворот "Реала" стала одной из причин неудачного выступления команды в текущем сезоне.

Напомним, "Реалу" интересен бывший форвард "Барселоны". | soccernews.ru