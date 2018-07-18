Перес: "Усилим "Реал" фантастическими игроками"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес анонсировал громкие подписания своим клубом.

"Мы - "Реал Мадрид", и мы всегда хотим большего. Новые приобретения? Мы имеем отличный состав, который будет усилен фантастическими игроками ", - приводит слова клубного босса "сливочных" Marca.

Напомним, сегодня "Реал" презентовал Одриосолу. | soccernews.ru