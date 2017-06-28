Перес успокоил фанатов "Реала" своим заявлением о Роналду

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о ситуации, в которой оказался ведущий форвард его команды Криштиану Роналду.

Так, комментируя возможный уход лидера "сливочных", босс королевского клуба, заявил: "Я не говорил с ним. Я знаю, что Криштиану сердится, но я думаю, что он останется".

Напомним, подруга Роналду агитирует португальца остаться в Мадриде. | soccernews.ru