Перес установил цену на Бензема

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Перес установил цену на БенземаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес установил цену на форварда своей команды Карима Бензема.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба будет готов ближайшим летом расстаться с 30-летним нападающим, если за него предложат не менее 80-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бензема забил 11 мячей и сделал 11 результативных передач в 43 матчах за "Реал".

Напомним, Зидан дал комментарий слухам о возможном приобретении "Реалом" Неймара. | soccernews.ru

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