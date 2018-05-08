Перес установил цену на Бензема

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес установил цену на форварда своей команды Карима Бензема.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба будет готов ближайшим летом расстаться с 30-летним нападающим, если за него предложат не менее 80-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бензема забил 11 мячей и сделал 11 результативных передач в 43 матчах за "Реал".

Напомним, Зидан дал комментарий слухам о возможном приобретении "Реалом" Неймара. | soccernews.ru