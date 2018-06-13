Перес установил цену на Вальехо

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес повесил ценник на защитника своей команды Хесуса Вальехо.

Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб будет готов расстаться этим летом с 21-летним беком, если по нему поступит предложение в размере не менее 10-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Вальехо сыграл 12 матчей за "Реал".

Напомним, "Реал" объявил цену на Ковачича. | soccernews.ru