Перес установил цену на Вальехо

Теги реал мадридфлорентино пересхесус вальехо

Перес установил цену на ВальехоПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес повесил ценник на защитника своей команды Хесуса Вальехо.

Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб будет готов расстаться этим летом с 21-летним беком, если по нему поступит предложение в размере не менее 10-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Вальехо сыграл 12 матчей за "Реал".

Напомним, "Реал" объявил цену на Ковачича. | soccernews.ru

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