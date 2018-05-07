Перес установил окончательную цену на Бэйла

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес установил окончательную цену на вингера своей команды Гарета Бэйла.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба не пойдет на продажу валлийца за сумму меньшую 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 16 мячей и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за "Реал". Интерес к нему проявляют лондонские "Тоттенхэм" и "Челси", а также "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Бэйл впервые забил "Барселоне" в Ла Лиге. | soccernews.ru