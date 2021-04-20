Перес уверен, что игрокам и клубам удастся избежать наказания от УЕФА

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Президент "Реала" и свежеобразованной Суперлиги Флорентино Перес высказался касательно вероятных санкции со стороны УЕФА и ФИФА.

"Футболистов Суперлиги не допустят к участию за национальные сборные под эгидой УЕФА? Не волнуйтесь, этого не случится. Им не запретят играть, если они присоединятся к Суперлиге. Также "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" не будут дисквалифицированы в Лиге Чемпионов или национальных первенствах. В этом я уверен на 100%", — приводит слова Переса El Chiringuito.

Напомним, УЕФА резко осудила создание Суперлиги и заявила, что клубы, которые стали инициаторами, будут лишены права выступать в чемпионатах своих стран. Кроме того, футболисты этих команд не смогут играть за национальные сборные.