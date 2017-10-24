Перес: "Уверен, Роналду закончит карьеру в "Реале"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о будущем форварда своей команды Криштиану Роналду.

" У него есть контракт, а это означает, что будущее Криштиану полностью предопределено. .. В прошлом году, когда мы продлевали с ним контракт в ноябре, он был счастлив. Мы очень рады, что он - с нами, и я уверен, что он закончит свою карьеру в "Реале ", - цитирует босса королевского клуба le10sport.

Напомним, Месси поздравил Роналду с выигрышем награды лучшему футболисту мира по версии ФИФА. | soccernews.ru