Перес: "Уверен, Роналду закончит карьеру в "Реале"

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Перес: "Уверен, Роналду закончит карьеру в "Реале"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о будущем форварда своей команды Криштиану Роналду.

"У него есть контракт, а это означает, что будущее Криштиану полностью предопределено... В прошлом году, когда мы продлевали с ним контракт в ноябре, он был счастлив. Мы очень рады, что он - с нами, и я уверен, что он закончит свою карьеру в "Реале", - цитирует босса королевского клуба le10sport.

Напомним, Месси поздравил Роналду с выигрышем награды лучшему футболисту мира по версии ФИФА. | soccernews.ru

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