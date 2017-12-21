Перес уже начал поиски жилья для нового форварда "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже начал поиски жилья для нового форварда своей команды Винисиуса Жуниора, выступающего за бразильский "Фламенго".

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, босс королевского клуба хочет, чтобы 17-летний нападающий быстро адаптировался к жизни в Европе и игре за "сливочных". Поэтому со своей стороны он планирует подыскать жилье для перспективного игрока в районе Ла Финка, где проживают многие из футболистов "Реала".

Отметим, что в стан "сливочных" Винисиус переберется летом следующего года за 45 миллионов евро.

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