Перес: "В баскетболе тоже есть Евролига и она спасла европейский баскетбол"

Фото твиттер MadridistaReal

Президент "Реала" и Суперлиги Флорентино Перес сравнил новый турнир с баскетбольной Евролигой, которая была создана около 20 лет назад.

"В баскетболе к этому уже нормально относятся. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой, и ничего плохого еще не случилось. Евролига была создана клубами из Греции, Турции, России. У "Баварии" есть также баскетбольная команда, и она участвует в Евролиге.

Поэтому я не понимаю, в чем проблема? Футбол отличается чем-то от баскетбола? Это важно: в баскетболе такая лига была создана, и люди не жалуются. Евролига спасла европейский баскетбол", - цитирует Переса Eurohoops.

Напомним, что создателями Суперлиги стали "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси", "Атлетико", "Барселона", "Реал", "Интер", "Милан" и "Ювентус". Однако турнир был приостановлен через два дня.

Читайте также: Перес намекнул на виновника развала Суперлиги Европы. | http://soccernews.ru