Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема"

Теги реал мадридфлорентино перескарим бенземазолотой мяч

Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес считает, что на данный момент лучшим футболистом мира является форвард "сливочных" Карим Бензема.

"В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема. Сейчас я не вижу игрока, выступающего лучше, чем Карим", - приводит слова Переса Goal.com.

В текущем сезоне французский нападающий сыграл за "Реал" 46 матчей, забил 26 голов и сделал 11 ассистов.

Ранее 32-летний Бензема ни разу не попадал даже в тройку претендентов на "Золотой мяч".

Не пропустите: Бензема вышел на четвёртое место среди лучших бомбардиров-французов в топ-5 лигах Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Проплыл 6000 километров на лодке, чтобы забить "Интеру"! Муса Джувара - гамбийский футболист, история которого стала "сказкой в реальности"

Проплыл 6000 километров на лодке, чтобы забить "Интеру"! Муса Джувара - гамбийский футболист, история которого стала "сказкой в реальности"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов