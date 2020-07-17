Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес считает, что на данный момент лучшим футболистом мира является форвард "сливочных" Карим Бензема.

"В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема. Сейчас я не вижу игрока, выступающего лучше, чем Карим", - приводит слова Переса Goal.com.

В текущем сезоне французский нападающий сыграл за "Реал" 46 матчей, забил 26 голов и сделал 11 ассистов.

Ранее 32-летний Бензема ни разу не попадал даже в тройку претендентов на "Золотой мяч".

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