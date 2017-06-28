Перес: "В "Реале" нет места для Мбаппе"

Президент "Реала" Флорентино Перес принял окончательное решение по трансферу форварда "Монако" Килиану Мбаппе.

По его словам, клуб не собирается приобретать футболиста, так как тому нет места в команде.

"Мбаппе - отличный и очень молодой игрок. Мне нравятся сильные футболисты, но команда состоит из 24 игроков. На поле выходят всего 11 из них. Было множество футболистов, которым не удалось найти место в "Реале". Сейчас у нас лучшая команда в мире, что мы доказали в прошлом сезоне. Несколько лет следим за Мбаппе, но если мы купим его, то кто тогда должен уйти из "Реала"?" - сказал он.

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