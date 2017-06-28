Перес: "В "Реале" нет места для Мбаппе"

Теги монакореал мадридкилиан мбаппе

Перес: "В "Реале" нет места для Мбаппе"Президент "Реала" Флорентино Перес принял окончательное решение по трансферу форварда "Монако" Килиану Мбаппе.

По его словам, клуб не собирается приобретать футболиста, так как тому нет места в команде.

"Мбаппе - отличный и очень молодой игрок. Мне нравятся сильные футболисты, но команда состоит из 24 игроков. На поле выходят всего 11 из них. Было множество футболистов, которым не удалось найти место в "Реале". Сейчас у нас лучшая команда в мире, что мы доказали в прошлом сезоне. Несколько лет следим за Мбаппе, но если мы купим его, то кто тогда должен уйти из "Реала"?" - сказал он. 

Читайте: Жардим: "Мбаппе лучше остаться в "Монако"   | http://soccernews.ru

комментарии
Messi

а где "ПЕРЕС: "В "РЕАЛЕ" НЕТ МЕСТА ДЛЯ МБАППЕ" в самом интервью???? он же не говорит что нет места... главное кинуть какое нибудь говно в сторону клуба Реал.

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов