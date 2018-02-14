Перес верит в возможность подписания Неймара уже следующим летом

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес верит в возможность подписания форварда французского ПСЖ Неймара уже следующим летом.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, сообщил источник, близкий к королевскому клубу. В частности, им было сказано: "Его вера удивляет всех. Но Флорентино Перес хочет, чтобы Неймар оказался в Мадриде во что бы то ни стало уже следующим летом, он твердо верит в возможность этого трансфера".

Напомним, Эмери ответил на вопрос о возможном обмене Неймара на Роналду. | soccernews.ru