Перес вернулся к рассмотрению возможности приобретения Дибалы

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес вернулся к рассмотрению возможности приобретения форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба все еще одержим идеей подписать в свою команду очередного звездного новичка. Учитывая же то, что заполучить нападающего "Монако" Килиана Мбаппе, который близок к переходу в ПСЖ, уже вряд ли получится, Перес переключил внимание на аргентинскую звезду "старой сеньоры".

Напомним, Дибала прокомментировал победу своей команды над "Дженоа". | soccernews.ru