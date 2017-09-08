Перес: "Во время своего первого прихода в "Реал" я бы предпринял попытку подписать Месси"

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Перес: "Во время своего первого прихода в "Реал" я бы предпринял попытку подписать Месси"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о возможном переходе ведущего форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в свой клуб.

"Во время своего первого прихода в "Реал" я бы, вполне вероятно, предпринял попытку подписать Месси. Но не сейчас. Это действительно сложно, он уже укоренился после стольких лет в клубе. Но если бы Месси играл, когда я впервые стал президентом, он был тем игроком, которого бы мы хотели подписать", - приводит слова босса "сливочных" Don Balon.

Напомним, "Реал" может подписать зимой забракованного "Барселоной" защитника. | soccernews.ru

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