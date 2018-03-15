Перес встретился с отцом Неймара

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес встретился с отцом форварда ПСЖ Неймара, информирует UOL.

По сведениям источника, встреча босса королевского клуба и Неймара да Силвы Сантоса состоялась на прошлой неделе. На ней обсуждались вопросы возможного трансфера 26-летнего нападающего парижан в стан "сливочных".

Напомним, "Реал" намерен ускорить трансфер Неймара. | soccernews.ru