Перес выбирает нового вратаря для "Реала" между двух кандидатов

Теги реал мадридфлорентино пересдавид де хеаалиссон

Перес выбирает нового вратаря для "Реала" между двух кандидатовПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес выбирает нового вратаря для своей команды между двух кандидатов.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба до сих пор не определился, на кого ему сделать ставку - на Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" или Алиссона из "Ромы". При этом президент полностью исключил появление на "Сантьяго Бернабеу" голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.

Напомним, "Реал" поздравил "Атлетико" с победой в Лиге Европы. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов