Перес выбирает нового вратаря для "Реала" между двух кандидатов

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выбирает нового вратаря для своей команды между двух кандидатов.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба до сих пор не определился, на кого ему сделать ставку - на Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" или Алиссона из "Ромы". При этом президент полностью исключил появление на "Сантьяго Бернабеу" голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.

Напомним, "Реал" поздравил "Атлетико" с победой в Лиге Европы. | soccernews.ru