Перес выбирает следующего "галактикос" между двумя звездами Серии А

Теги реал мадридсергей милинкович-савичмауро икарди

Перес выбирает следующего "галактикос" между двумя звездами Серии АПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес выбирает следующего звездного новичка своего клуба между двумя звездами итальянской Серии А.

Так, по сведениям испанской прессы, босс "сливочных" оценивают возможность подписания полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича и форварда миланского "Интера" Мауро Икарди. Трансфер первого оценивается в 150 миллионов евро, а второго - в 110 миллионов евро.

Напомним,  три ведущих игрока "Реала" выступали против подписания Азара. | soccernews.ru

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