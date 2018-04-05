Перес выбрал оптимального соперника для "Реала" по полуфиналу Лиги Чемпионов
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выбрал оптимального соперника для своей команды по полуфиналу Лиги Чемпионов.
Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба хочет, чтобы в следующем раунде турнира "сливочные" встретились с "Ливерпулем". По мнению Переса, стиль игры мерсисайдцев будет наиболее удобным для его команды.
Напомним, "Реал" может совершить громкий обмен с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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