Перес выдвинул свою кандидатуру на выборы президента "Реала"
Фото AFP
Действующий президент мадридского "Реала" Флорентино Перес собирается снова побороться за пост руководителя королевского клуба.
74-летний функционер официально выдвинул свою кандидатуру на выборы.
Другие претенденты на должность должны зарегистрироваться до 12 апреля. Если этого не произойдёт, то Перес автоматически продлит свои полномочия до 2025 года.
Ранее сообщалось, что побороться с многолетний президентом "Реала" намерен бизнесмен Энрике Рикельме.
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