Перес выразил доверие футболистам "Реала"

Теги реал мадридфлорентино перес

Перес выразил доверие футболистам "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес доверяет команде.

Как сообщает источник, руководителя клуба не пугают неудачи "Реала" в Примере и он ждет от футболистов новых больших побед.

Подопечные Зинедина Зидана по итогам 21 тура Примеры занимают 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера "Барселоны" на 19 очков.

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
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