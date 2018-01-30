Перес выразил доверие футболистам "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес доверяет команде.

Как сообщает источник, руководителя клуба не пугают неудачи "Реала" в Примере и он ждет от футболистов новых больших побед.

Подопечные Зинедина Зидана по итогам 21 тура Примеры занимают 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера "Барселоны" на 19 очков.

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