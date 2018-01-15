Перес выразил поддержку Зидану

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Перес выразил поддержку ЗидануПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес выразил поддержку главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.

Как информирует El Mundo Deportivo, босс королевского клуба не планирует расставаться с французским наставником, независимо от того, какие результаты будут демонстрировать "сливочные" по ходу текущего сезона. Более того, на сегодняшний день Перес рассчитывает, что 45-летний француз продолжит работу с "Реалом" и в следующем сезоне.

Напомним, летом Перес планирует расстаться с тремя ведущими игроками "Реала". | soccernews.ru

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