Перес выразил поддержку Зидану

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выразил поддержку главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.

Как информирует El Mundo Deportivo, босс королевского клуба не планирует расставаться с французским наставником, независимо от того, какие результаты будут демонстрировать "сливочные" по ходу текущего сезона. Более того, на сегодняшний день Перес рассчитывает, что 45-летний француз продолжит работу с "Реалом" и в следующем сезоне.

Напомним, летом Перес планирует расстаться с тремя ведущими игроками "Реала". | soccernews.ru