Перес высказался о победе "Реала" в Суперкубке Испании

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Перес высказался о победе "Реала" в Суперкубке Испании

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал выигрыш клубом Суперкубка Испании. В финале королевский клуб обыграл "Атлетико" в серии пенальти.

"Мы счастливы, что добились победы. Мы получил возможность сыграть в Суперкубке Испании и заслуженно победили. Я поздравляю "Атлетико", который был достойным соперником.

Куртуа является лучшим вратарем в мире и сегодня он это показал. Также очень хорошо был Вальверде.

Что касается нового формата Суперкубка, то у нас нет единого мнения. Мы просто делаем то, что нам говорят. Нам понравилось здесь. Мы увидели, сколько фанатов "Реала" в Саудовской Аравии", - приводит слова Переса журналист Дермот Корриган в своем Twitter.

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