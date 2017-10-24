Перес высказался о соперничестве Роналду с Месси

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Перес высказался о соперничестве Роналду с МессиПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о соперничестве форварда своей команды Криштиану Роналду с нападающим каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Их соперничество хорошо сказывается на футболе в целом и Ла Лиге. Это хорошая и здоровая конкуренция, они кормят друг друга, и оба - очень сильны, но на сегодняшний день Криштиану получил первые две награды лучшему игроку планеты от ФИФА. Это соперничество помогает Ла Лиге занимать место, на котором она расположилась среди ведущих чемпионатов мира, а именно на первом", - цитирует босса королевского клуба le10sport.

Напомним, Роналду остался недоволен игрой трех своих партнеров в матче против "Эйбара". | soccernews.ru

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