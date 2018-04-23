Перес высказался о важности победы "Реала" в Лиге Чемпионов

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что футболисты его команды думают только о победе в Лиге Чемпионов.

Напомним, что "Реал" выигрывал турнир два последних сезона.

"Мы живем в исторический период завоевания титулов: мы выиграли две Лиги чемпионов подряд, чего до нас не делал никто, и три раза за четыре года. Но мы по-прежнему мотивированы и хотим творить историю и дальше. Я знаю, что это очень тяжело, но мы постараемся. У нас есть великолепные игроки и тренер, которые сделают все возможное, чтобы установить еще один рекорд", - сказал он.

"Реал" в полуфинале турнира сыграет с "Баварией".

Напомним, вчера "Манчестер Сити" разгромил "Суонси". | soccernews.ru