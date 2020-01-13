Перес высказался о возможном трансфере Погба



Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес в шутку высказался о французском полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Поле Погба, которого связывают с переходом в королевский клуб.

"Я не знаю, кто такой Погба", - сказал Перес с улыбкой в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, что минувшим летом "Реал" вел переговоры по трансферу француза, но отказался платить за него требуемые 180 миллионов евро. Впрочем, хавбек все равно надеется перебраться в мадридский клуб и ради этого отказался продлевать контракт с манкунианцами.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" шесть матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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