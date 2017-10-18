Перес: "Я даже не хочу представлять Ла Лигу без "Барселоны"

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Перес: "Я даже не хочу представлять Ла Лигу без "Барселоны"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался против возможного выхода "Барселоны" из Ла Лиги, в случае отделения Каталонии от Испании.

"Надеюсь, что это так и останется в области гипотез. Я даже не хочу представлять Ла Лигу без такой сильной команды, как "Барселону". Также как и Испанию без Каталонии. Такова моя позиция. Стоит ли Пике выступать за сборную Испании? Думаю, там должны быть все, кто ей может помочь", – приводит слова Переса Football Espana.

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