Перес: "Я сказал, что мы будем укреплять состав отличными игроками, и мы это делаем"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал подписание своим клубом вингера "Фламенго" Винисиуса Жуниора.

"Н есколько дней назад на презентации Одриосолы я сказал, что мы собираемся укрепить команду отличными игроками и мы это делаем. Винисиусу недавно исполнилось 18 лет, а он уже считается одной из величайших надежд бразильского и мирового футбола. Мы ждали его в течение долгого времени, потому что он призван стать одним из величайших игроков нового времени", - цитирует клубного босса "сливочных" AS.

Напомним, "Реал" уже представил Винисиуса. | soccernews.ru