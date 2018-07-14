Перес за 15 лет у руля "Реала" потратил на трансферы почти вдвое больше, чем заработал

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Перес за 15 лет у руля "Реала" потратил на трансферы почти вдвое больше, чем заработал

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес за 15 лет у руля королевского клуба потратил на трансферы почти вдвое больше, чем заработал.

Как сообщает Marca, "сливочные" при нынешнем руководителе купили новых игроков на сумму 1 миллиард 434 миллиона евро, а продали - на 676 миллионов.

Таким образом, разница между тратами и доходами от трансферов у "Реала" за указанный период составляет 758 миллионов евро.

71-летний Перес руководил клубом с 2000 по 2006 год и с 2009 года по настоящее время.  

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