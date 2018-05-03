Перес заинтересован в громком обмене игроками с "Атлетико"

Теги реал мадридатлетико мадриддани себальосфлорентино пересантуан гризманн

Перес заинтересован в громком обмене игроками с "Атлетико"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес все еще заинтересован в подписании форварда земляков из "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба будет готов побороться за француза с каталонской "Барселоной", для которой игрок "матрасников" стал главной трансферной целью на ближайшее лето. Так, Перес планирует предложить "Атлетико" за 27-летнего нападающего денежную компенсацию и полузащитника своей команды Дани Себальоса.

Напомним, "Реал" не получает пенальти в свои ворота уже 13 матчей ЛЧ подряд. | soccernews.ru

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