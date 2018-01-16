Перес заинтересован в громком обмене игроками с "Челси"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в громком обмене игроками с лондонским "Челси".

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба вполне будет готов следующим летом совершить сделку с "аристократами", участниками которой могут стать Гарет Бэйл из королевского клуба и Эден Азар из стана чемпиона Англии.

Напомним, Перес повесил ценник на Бензема. | soccernews.ru