Перес заинтересован в громком обмене игроками с "Челси"

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Перес заинтересован в громком обмене игроками с "Челси"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в громком обмене игроками с лондонским "Челси".

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба вполне будет готов следующим летом совершить сделку с "аристократами", участниками которой могут стать Гарет Бэйл из королевского клуба и Эден Азар из стана чемпиона Англии.

Напомним, Перес повесил ценник на Бензема. | soccernews.ru

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