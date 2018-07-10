Перес заинтересован в обмене хавбеками с "Челси"

Теги реал мадридчелсифлорентино пересматео ковачичн'голо канте

Перес заинтересован в обмене хавбеками с "Челси"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в обмене игроками с лондонским "Челси", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что босс королевского клуба заинтересован в подписании полузащитника "аристократов" Н'Голо Канте. За француза он намерен предложить 75 миллионов евро и включить в сделку по нему хавбека своей команды Матео Ковачича.

Напомним,  "Реал" заинтересовался вратарем-открытием ЧМ. | soccernews.ru

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