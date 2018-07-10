Перес заинтересован в обмене хавбеками с "Челси"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в обмене игроками с лондонским "Челси", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что босс королевского клуба заинтересован в подписании полузащитника "аристократов" Н'Голо Канте. За француза он намерен предложить 75 миллионов евро и включить в сделку по нему хавбека своей команды Матео Ковачича.

Напомним, "Реал" заинтересовался вратарем-открытием ЧМ. | soccernews.ru