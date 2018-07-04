Перес заинтересован в обмене игроками с "Баварией"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в обмене игроками с мюнхенской "Баварией", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что босс королевского клуба нацелился на защитника немецкого гранда Давида Алабу. Чтобы заполучить 26-летнего австрийца, Перес планирует предложить чемпиону Германии 20 миллионов евро и полузащитника своей команды Хамеса Родригеса, который в настоящее время выступает за "Баварию" на правах аренды.

Напомним, Лопетеги сделал выбор между Мбаппе и Неймаром. | soccernews.ru