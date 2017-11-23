Перес заинтересован в подписании хавбека ПСЖ

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в подписании полузащитника французского ПСЖ Адриана Рабьо.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба планирует предпринять попытки подписать 22-летнего хавбека парижан летом следующего года. В перспективном французе Перес видит замену для Луки Модрича, которому осенью следующего года исполнится 33 года.

В нынешнем сезоне Рабьо забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Реал" контактирует со своим первым потенциальным звездным подписантом. | soccernews.ru