Перес заинтересован в подписании хавбека ПСЖ

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Перес заинтересован в подписании хавбека ПСЖПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в подписании полузащитника французского ПСЖ Адриана Рабьо.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба планирует предпринять попытки подписать 22-летнего хавбека парижан летом следующего года. В перспективном французе Перес видит замену для Луки Модрича, которому осенью следующего года исполнится 33 года.

В нынешнем сезоне Рабьо забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Реал" контактирует со своим первым потенциальным звездным подписантом. | soccernews.ru

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