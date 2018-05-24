Перес заинтересован в подписании ключевого хавбека ПСЖ

Теги псжреал мадридфлорентино пересмарко верратти

Перес заинтересован в подписании ключевого хавбека ПСЖПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в подписании ключевого полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба планирует воспользоваться вероятными проблемами парижан с их соответствием правилу финансового Fair Play, предложив за 25-летнего хавбека 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за свой клуб. ПСЖ оценивает своего игрока в 150 миллионов евро.

Напомним, "Реал" заявился на финал Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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