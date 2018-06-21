Перес заинтересован в подписании Тьяго Алькантары

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в подписании полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары.

Так, по сведениям Marca, босс королевского клуба является давним поклонником таланта 27-летнего хавбека, поэтому он будет готов изучить возможность его подписания. Однако главным препятствием на пути возможного переезда воспитанника каталонской "Барселоны" на "Сантьяго Бернабеу" может стать его высокая трансферная стоимость в 70 миллионов евро.

Напомним, Лопетеги не намерен расставаться с Вараном. | soccernews.ru