Перес заинтересован в подписании Тьяго Алькантары

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Перес заинтересован в подписании Тьяго АлькантарыПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в подписании полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары.

Так, по сведениям Marca, босс королевского клуба является давним поклонником таланта 27-летнего хавбека, поэтому он будет готов изучить возможность его подписания. Однако главным препятствием на пути возможного переезда воспитанника каталонской "Барселоны" на "Сантьяго Бернабеу" может стать его высокая трансферная стоимость в 70 миллионов евро.

Напомним, Лопетеги не намерен расставаться с Вараном. | soccernews.ru

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