Перес заинтересован в подписании ведущего игрока "Манчестер Юнайтед"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в подписании ведущего форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба рассматривает 25-летнего нападающего в качестве одного из вариантов усиления атаки своей команды.

В прошлом сезоне Лукаку забил 27 мячей и сделал 9 результативных передач в 51 матче за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Бэйл задумывается о продлении контракта с "Реалом". | soccernews.ru