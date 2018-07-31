Перес заинтересован в подписании ведущего игрока "Манчестер Юнайтед"

Теги ромелу лукакуфлорентино пересреал мадридманчестер юнайтед

Перес заинтересован в подписании ведущего игрока "Манчестер Юнайтед"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в подписании ведущего форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба рассматривает 25-летнего нападающего в качестве одного из вариантов усиления атаки своей команды.

В прошлом сезоне Лукаку забил 27 мячей и сделал 9 результативных передач в 51 матче за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Бэйл задумывается о продлении контракта с "Реалом". | soccernews.ru

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