Перес заинтересован в подписании защитника "Баварии"

Теги бавария мюнхенреал мадридджошуа киммихдани карвахальфлорентино перес

Перес заинтересован в подписании защитника "Баварии"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в подписании защитника мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммиха.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба остался недоволен выступлением своей команды в первой части текущего сезона. Поэтому он уже начал планирование по укреплению состава "сливочных", и одним из вариантов для этой роли он определил 22-летнего бека чемпионов Германии, как альтернативы основному правому защитнику "Реала" Дани Карвахалю.

Напомним, "Реал" готовит 100-миллионное предложение по игроку "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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