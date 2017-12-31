Перес заинтересован в подписании защитника "Баварии"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в подписании защитника мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммиха.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба остался недоволен выступлением своей команды в первой части текущего сезона. Поэтому он уже начал планирование по укреплению состава "сливочных", и одним из вариантов для этой роли он определил 22-летнего бека чемпионов Германии, как альтернативы основному правому защитнику "Реала" Дани Карвахалю.

Напомним, "Реал" готовит 100-миллионное предложение по игроку "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru