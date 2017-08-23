Перес занял выжидательную тактику по Мбаппе

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес занял выжидательную тактику по форварду "Монако" Килиану Мбаппе.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба отказался от приобретения 18-летнего нападающего монегасков текущим летом. Однако он вполне будет готов включиться в борьбу за перспективного игрока следующим летом, если футболист останется на год еще в своем клубе и проведет текущий сезон на высоком уровне, доказав тем самым свой класс.

Напомним, Роналду может уйти из "Реала" этим летом. | soccernews.ru