Перес запретил устраивать церемонию прощания для Роналду

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Перес запретил устраивать церемонию прощания для Роналду

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес запретил устраивать церемонию прощания для нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает Tribalfootball, босс королевского клуба решил таким образом наказать 33-летнего португальца за его поведение в последнее время.

Напомним, что Роналду близок к переходу в "Ювентус". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" отдал "Реалу" девять лет карьеры.

Не пропустите: "Реал" определил кандидатов на замену Роналду. | http://soccernews.ru

Комментарии
Пьянь

Реал только для судей устраивает почетные проводы. Именно они принесли ему победы в ЛЧ в последние 3 сезона.

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андрей

Согласен с Пересом на все 100%.Уже забодал этот плакса пусть валит.

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