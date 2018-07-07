Перес запретил устраивать церемонию прощания для Роналду
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес запретил устраивать церемонию прощания для нападающего Криштиану Роналду.
Как сообщает Tribalfootball, босс королевского клуба решил таким образом наказать 33-летнего португальца за его поведение в последнее время.
Напомним, что Роналду близок к переходу в "Ювентус". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" отдал "Реалу" девять лет карьеры.
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|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
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|Валенсия
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|Вильярреал
|38
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|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
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|38
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|13
|Эспаньол
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|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
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|Атлетик Бильбао
|38
|43
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|Леганес
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|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
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|22
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|Малага
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|20