Перес запретил устраивать церемонию прощания для Роналду

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес запретил устраивать церемонию прощания для нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает Tribalfootball, босс королевского клуба решил таким образом наказать 33-летнего португальца за его поведение в последнее время.

Напомним, что Роналду близок к переходу в "Ювентус". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" отдал "Реалу" девять лет карьеры.

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