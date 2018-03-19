Перес заверил "Баварию", что не контактировал с Левандовски

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заверил мюнхенскую "Баварию" в том, что он не контактировал с ее ведущим форвардом Робертом Левандовски.

Так, по сведениям Merkur, босс королевского клуба лично связался с председателем правления чемпионов Германии Карлом-Хайнцом Румменигге, чтобы опровергнуть информацию о ведении переговоров с польским бомбардиром. Такой поступок Переса СМИ объяснили его нежеланием портить отношения с коллегами из немецкого гранда.

Напомним, "Бавария" определилась со стоимостью Левандовски. | soccernews.ru