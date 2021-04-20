Перес заявил, что его не тревожит выход ряда клубов из Суперлиги

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Президент "Реала" и председатель Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал новость о возможном выходе из турнира "Челси" и "Манчестер Сити".

"Это меня не волнует. Мы находимся в серьезной ситуации. Все клубы подписали соглашение, по которому они должны продолжать работу над проектом и искать решения. Мы ни на кого не оказываем давление.

Я уверен, что в конце концов "Бавария" и ПСЖ присоединятся к нам, но мы еще не общались с ними на эту тему. Такие команды, как "Ланс", тоже получат доступ к турниру, они смогут продавать игроков в лучшие клубы – это то, что они не могут делать из-за кризиса.

Нужно понимать, что те события, которые сейчас происходят, сходи с теми, с которыми мы столкнулись в 2008 году из-за мирового кризиса", – приводит слова Переса L’Equipe.