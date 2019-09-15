Перес заявил, что игроки "Реала" заслужили уважение и любовь фанатов

Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал, что думает о мадридском клубе. Об этом сообщает Marca.



"Прошлый сезон был не таким, как мы задумывали. Но нужно помнить, что эта команда все выигрывала. Нам нужно поддерживать уровень.

Мы это изменим, нужно внести изменения и наша главная задача - продолжать побеждать в усложняющейся и конкурентной ситуации. Мы должны снова быть голодны до побед.

В "Реале" играют футболисты, которые выиграли множество наград, они заслужили наши любовь и уважение", - сказал Перес.

"Реал" с 8 очками занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Испании. 18 сентября "сливочные" сыграют с ПСЖ в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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