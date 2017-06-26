Перес желает включить в возможную сделку по Бэйлу одного из двух ведущих игроков ПСЖ

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес вовсе не исключает возможность ухода вингера своей команды Гарета Бэйла во французский ПСЖ.

Более того, как информирует испанская пресса, босс королевского клуба может затребовать у парижан включить в возможную сделку по валлийцу одного из двух ведущих игроков "красно-синих" - защитника Маркиньоса или хавбека Марко Верратти.

Напомним, Иско поставил "Реалу" два условия. | soccernews.ru