Перес жёстко раскритиковал Касильяса и Рауля: слив аудиозаписи
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес нелицеприятно отзывался о двух легендах королевского клуба.
El Confidencial опубликовал аудиозапись, на которой руководитель "бланкос" в 2006 году жёстко критикует Икера Касильяса и Рауля Гонсалеса Бланко.
"Касильяс не вратарь для "Реала". Он никогда таковым не был. Это большая неудача для нас. Просто есть те, кто его обожает и сильно защищает... Два величайших мадридских афериста: первый - Касильяс, а второй - Рауль", - сказал Перес.
Комментировать слитую аудиозапись президент "Реала" отказался.
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