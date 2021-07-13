Перес жёстко раскритиковал Касильяса и Рауля: слив аудиозаписи

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес нелицеприятно отзывался о двух легендах королевского клуба.

El Confidencial опубликовал аудиозапись, на которой руководитель "бланкос" в 2006 году жёстко критикует Икера Касильяса и Рауля Гонсалеса Бланко.

"Касильяс не вратарь для "Реала". Он никогда таковым не был. Это большая неудача для нас. Просто есть те, кто его обожает и сильно защищает... Два величайших мадридских афериста: первый - Касильяс, а второй - Рауль", - сказал Перес.

Комментировать слитую аудиозапись президент "Реала" отказался.

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